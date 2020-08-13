Dilara Türüt MasterChef'ten ayrıldı mı sorusunun yanıtı bu akşam merak konusu oldu. Her akşam izleyiciler tarafından heyecanla izlenen MasterChef'te bu akşam kıyasıya bir yarış yaşandı. Ancak programda dikkat çeken bir olay meydana geldi. Sevilen yarışmacılardan Dilara Türüt'ün açıklamalarının ardından Dilara Türüt MasterChef'ten neden ayrıldı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Dilara Türüt kimdir, nereli? İşte detaylar...
DİLARA TÜRÜT MASTERCHEF'TEN NEDEN AYRILDI?
Yarışmanın dikkat çeken simalarından Dilara Türüt bu akşam MasterChef'ten kendi isteğiyle ayrıldı.
MASTERCHEF DİLARA TÜRÜT KİMDİR?
MasterChef 2020'nin yeni yarışmacıları arasında Dilara Türüt dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Dilara Türüt 19 yaşındadır. Yarışmaya Rize'den katılıyor. İlk haftada hamsili sushi yaparak programda dikkat çeken bir yarışmacı olmuştu.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Ana kadroya giren ilk 11 yarışmacı şu şekilde;
Serhat,
Duygu,
Özgül,
Emir,
Ayyüce,
Sedat,
Esra,
Furkan,
Barbaros
Tanya
Berk
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.