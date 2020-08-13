MERAL NİRON KİMDİR?

Meral Niron, 1937 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir radyo tiyatrosunda başladığı sanatçılık hayatına pek çok özel tiyatro ve dizi sığıdrıdı. 1987 yılında devlet tiyatrosu kadrolu personeli olan Meral Niron, 1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde oynadı.

90'lı yıllara damga vuran, 1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. 2000 - 2008 yılları arasında ise "Bizim Evin Halleri" adlı dizide Beyhan Saran, Emel Göksu, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Ergün Uçucu, Sezin Akbaşoğulları ile birlikte rol aldı.

6 Şubat 2012 tarihinde Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinden Onur Ödülünün sahibi oldu. Rus yazar Maksim Gorki'nin Ana oyununda, anayı ilk Meral Niron oynamıştı. Özellikle TRT'de yayınlanan Bizim Evin Halleri tv dizisinde oynadığı Sakız karakteriyle tanındı.