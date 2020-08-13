Oyuncular Sendikası Twitter'dan: ''Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız ağ olsun." Sözleriyle acı haberi duyurarak sanat camiasını oldukça üzdü. 83 yaşında hayatını kaybeden Meral Niron sahnelerin "huysuz kraliçesi" olarak hafızalara kazınmıştı. İşte Meral Niron kimdir? Sorusunun merak edilen yanıtı…
MERAL NİRON KİMDİR?
Meral Niron, 1937 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir radyo tiyatrosunda başladığı sanatçılık hayatına pek çok özel tiyatro ve dizi sığıdrıdı. 1987 yılında devlet tiyatrosu kadrolu personeli olan Meral Niron, 1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde oynadı.
90'lı yıllara damga vuran, 1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. 2000 - 2008 yılları arasında ise "Bizim Evin Halleri" adlı dizide Beyhan Saran, Emel Göksu, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Ergün Uçucu, Sezin Akbaşoğulları ile birlikte rol aldı.
6 Şubat 2012 tarihinde Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinden Onur Ödülünün sahibi oldu. Rus yazar Maksim Gorki'nin Ana oyununda, anayı ilk Meral Niron oynamıştı. Özellikle TRT'de yayınlanan Bizim Evin Halleri tv dizisinde oynadığı Sakız karakteriyle tanındı.
MERAL NİRON'UN DİZİLER VE FİLMLERİ
2011 - Firar (Nine) (TV Dizisi)2011 - Dürüye'nin Güğümleri (Nine) (TV Dizisi)
2009 - 2013 - Deniz Yıldızı (Zarife Teyze) (TV Dizisi)
2000 - 2008 - Bizim Evin Halleri (Sakız) (TV Dizisi)
1993 - Yukarı Karakısık (TV Dizisi)
1993 - 1999 - Ferhunde Hanımlar (Şükufe) (TV Dizisi)
1990 - Baharda Hüzün (Neşe'nin annesi) (Sinema Filmi)
1989 - Ayaşlı ve Kiracıları (TV Dizisi)
1986 - Hayroş (Sinema Filmi)
1986 - Guguk Kuşu / Aşka Zaman Yok (Sinema Filmi)
1986 - Düğüm (Sinema Filmi)
1986 - Acıların Kadını (Yalçın'ın Eşi) (Sinema Filmi)
1985 - Altın Kızlar (Estelle Getty Seslendirmesi) (TV Dizisi)
1983 - Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Sinema Filmi)
1983 - Açık Denizlere Aganta (TV Filmi)
1978 - Sürü (Sülo'nun Karısı) (Sinema Filmi)