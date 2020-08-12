Yeşim Salkım, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na Avukatı Merve Uçanok ile birlikte geldi. Merve Uçanok, Adalet Sarayı'na Murat Övüç hakkında müvekkilinin adresini, Seyhan Soylu hakkında da mahkemece verilen uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Yeşim Salkım burada yaptığı açıklamada İki kız annesi olduğunu belirterek, "Ben iki kız annesiyim, bir annenin de kızıyım. Artık kadına yönelik olan şiddette gerçekten adımlar atılması gerekiyor. Buna inanıyorum" dedi. Bir dernek kuracağını söyleyen Yeşim Salkım, "Bunu gördüğünüz bu üç kadınla beraber yapacağım. Ondan sonra bunun arkası gelecektir" dedi.

'KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN İNSANLARIN KÜFÜR ETMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Salkım, "Ne kadına, ne erkeğe ne de herhangi bir canlıya şiddet uygulanmasını istemiyoruz. Kadın bedeni üzerinden insanların küfür etmesini istemiyoruz. Niçin maçlarda kadınlara küfür ediliyor. Annelerine, çoluğuna, çocuğuna, karısına. Küfürler neden kadın bedeni üzerinden. Hiç düşündünüz mü. Bunu bir düşünsün insanlar. Daha oradan başlıyor bazı konular. O yüzden ben de bir şeyler yapmaya karar verdim. O yüzden de davamın sonuna kadar arkasında olacağım" dedi.