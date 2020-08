Salkım, bir gazetecinin sorusu üzerine kadın haklarını koruyacak bir dernek kurmayı düşündüğünü belirterek, "Ben isim sahibi bir insanım ve bunu artık kullanabilirim" dedi. Salkım, bir gazetecinin kendisine yönelik hakaret içerikli sözler duyduğu zaman neler hissettiği yönündeki soruyu, "Birbirimize güzel sözler söyleyelim. Bizim ülkemizin güzel insanlara ihtiyacı var" sözleri ile yanıtladı.

'ŞİDDETİN EN YAYGINI KADINA YÖNELİK ŞİDDET'

Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok da Murat Övüç'ün müvekkili Yeşim Salkım'a hakaret ettiğini söyledi. Merve Uçanok, "Murat Övüç'ün sarf ettiği sözler gerçekten çok ağırdı ve bu sözler suç. Biz de dün bu sebeple İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma süreci başlamış oldu" dedi.

Seyhan Soylu ve Murat Övüç'ün müvekkilini küçük düşürmeye devam ettiğini söyleyen Avukat Uçanok, "Bugün biz özellikle şu noktada şunu söylemek istiyoruz; kadına yönelik şiddet. Her gün konuştuğumuz konulardan biri bu. Çünkü kadına yönelik şiddet toplumumuzun en önemli meselelerinden biri. Her gün kadınlar öldürülüyor, her gün uyandığımızda yeni bir acı hikayeyle karşı karşıya geliyoruz. Şiddetin en yaygını kadına yönelik şiddet. Bunlar olduğunda ne yapabiliriz. Hiç olmazsa mağdur olduğumuzda sesimizi duyurabiliriz" dedi.