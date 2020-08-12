13 Ağustos Perseid Meteor yağmuru burç yorumları! Meteor yağmuru bugün saat kaçta, Türkiye'de nereden izlenecek?

BOLU YEDİGÖLLERDE İZLENECEK

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Yedigöller yolu üzerinde yer alan Ayı Kayası bölgesinde gerçekleştirilecek etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafseverleri bir araya getirecek.

Dernek üyelerinin yanı sıra gerek Bolu'da yaşayan, gerekse diğer illerden meteor yağmurunu izlemek isteyen fotoğraf tutkunları için düzenlenecek etkinlik için hem ışığın en az olduğu hem de doğayla iç içe bir mekan seçildi. Bolu'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ayı Kayası mevkisinde saat 22.00 sularında bir araya gelecek fotoğraf tutkunları, yaklaşık 1700 rakımlı tepede hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyerek, bu eşsiz anı fotoğraflama imkanı bulacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Her yıl ağustos aylarında kendisini gösteren Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biri.

Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir.