13 Ağustos Perseid Meteor yağmuru burç yorumları! Meteor yağmuru bugün saat kaçta, Türkiye'de nereden izlenecek?

13 Ağustos Perseid Meteor yağmuru burç yorumları oldukça merak ediliyor. 13 Ağustos Perseid Meteor yağmuru koç, yay, aslan, terazi, ikizler, balık, oğlak, yengeç, başak ve kova burcu yorumlarını haberimizde derledik. Her yıl ağustos aylarında kendisini gösteren Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biri. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde izlenebilecek. Uzmanlar, Perseid meteor yağmurlarının sebebini güneş sisteminde dolaşan taşların dünya atmosferine girerek yanmasıyla oluştuğunu açıklıyor. Karanlık, ışık kirliliğinin olmadığı bir ortamda yıldız kayması net olarak Türkiye'den de gözlemlenecek.
METEOR YAĞMURU BUGÜN SAAT KAÇTA?
Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkıyor. Bu nedenle 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.
ERCİYES'TE İZLENEBİLECEK
Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilecek etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya gelecek. Bilim Merkezi'nde düzenlenecek planetaryum eğitimine katılanlar, daha sonra Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğinde ışık kirliliğinden uzakta hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyecek.
Gözlem alanına gidecekler için saat 20.30'da Kayseri Bilim Merkezi'nden araç kaldırılacak. Erciyes Kayak Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, etkinliğe katılacak gökyüzü meraklılarının sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskelerini takmaları, soğuk havaya karşı battaniyelerini yanlarına almaları uyarısında bulunuldu.
BOLU YEDİGÖLLERDE İZLENECEK
Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Yedigöller yolu üzerinde yer alan Ayı Kayası bölgesinde gerçekleştirilecek etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafseverleri bir araya getirecek.
Dernek üyelerinin yanı sıra gerek Bolu'da yaşayan, gerekse diğer illerden meteor yağmurunu izlemek isteyen fotoğraf tutkunları için düzenlenecek etkinlik için hem ışığın en az olduğu hem de doğayla iç içe bir mekan seçildi. Bolu'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ayı Kayası mevkisinde saat 22.00 sularında bir araya gelecek fotoğraf tutkunları, yaklaşık 1700 rakımlı tepede hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyerek, bu eşsiz anı fotoğraflama imkanı bulacak.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
Her yıl ağustos aylarında kendisini gösteren Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biri.
Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir.
12-13 Ağustos Perseid Meteor yağmuru burç yorumları
KOÇ: BUGÜN, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars'ın burcunuzda ilerlemesi duygularınızı yeniden canlandırabilir.
İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.
BOĞA: SİZİ destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Takıntılı olduğunuz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
İKİZLER: BU dönemde ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.
Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle ilintili ilerleyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.
YENGEÇ: YAŞADIĞINIZ bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.
ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.
BAŞAK: FİKİRLERİNİZİ kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizemli içine girebilirsiniz.
Anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi olumsuz endişelendirebilir.
TERAZİ: YAKIN çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.
İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz.
Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.
AKREP: BUGÜN, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.
YAY: YAŞAM enerjiniz güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili düşünceler içindesiniz.
OĞLAK: KAFANIZDA bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri kafanıza takmadan zamana bırakmalısınız.
KOVA: YAŞAMINIZLA ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın.
Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.
BALIK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Evinizde olabilecek değişimler huzursuz olmanıza sebep oluyor.