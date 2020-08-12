Fenomen sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcılar en çok profillerine kimlerin baktığını merak ediyor. Arama motorları üzerinden sürekli Instragram profilime kim baktı uygulamaları araştırılıyor ve indirilip deneniyor. Kimisi de şifrelerinin çalınmasından korktuğu için sadece uzaktan Instragram profilime kim baktı? Sorgulamalarını yapıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler…
INSTAGRAM PROFİLİME KİM BAKTI?
Herkese açık profili olan hevesli bir Instagrammersanız, instagram profilime kim baktı sorusu aklınızdan defalarca geçmiş olmalıdır. Yaratıcılığınızdan kimlerin etkilendiğini görmek ve sizi bu popüler sosyal ağda kontrol etmek istemenizden elbette zarar gelmez. Ancak, instagram profiline bakanları tespit etmek gerçekten mümkün mü?
INSTAGRAM PROFİLİME KİM BAKTI UYGULAMASI VAR MI?
Tüm Instagrammer'ların 'Beğen ve Takip Et' sürecini takip ettiklerini düşünmek şüphesiz ki saçmalık olurdu. Çoğu kullanıcı, hesabı gerçekten takip etmeden profili kontrol etmeyi tercih edebilir.
Bu, özellikle popüler markalar için geçerlidir. NatGeo'yu seven ancak fotoğraflarınızla feed'inizi sulandırmak istemyen biriyseniz (her gün birkaç kez yayınlanırlar), onları takip etmemek ve bunun yerine günde bir kez (veya bir haftada) profillerini ziyaret etmek mantıklıdır.
Peki, takip etmeyi umursamayan kullanıcılarının, ne zaman profilinize girdiğini nasıl öğrenebilirsiniz? Instagram profilinizi kimlerin görüntülediğini görmenize izin veriyor mu? Gelin hep birlikte bu konunun püf noktalarını öğrenelim.
INSTAGRAM PROFİLİME BAKANLAR UYGULAMASI GERÇEK Mİ?
Eğer meraklı kişilerden biriyseniz, hayal kırıklığına hazır olun. Maalesef Instagram, profilinizi kimlerin ziyaret ettiğini bilmiyor. Henüz profil ziyaretçilerinizi takip etmek için bir uygulama içi işlevselliğe sahip değil.