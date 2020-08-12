Bu, özellikle popüler markalar için geçerlidir. NatGeo'yu seven ancak fotoğraflarınızla feed'inizi sulandırmak istemyen biriyseniz (her gün birkaç kez yayınlanırlar), onları takip etmemek ve bunun yerine günde bir kez (veya bir haftada) profillerini ziyaret etmek mantıklıdır.

Peki, takip etmeyi umursamayan kullanıcılarının, ne zaman profilinize girdiğini nasıl öğrenebilirsiniz? Instagram profilinizi kimlerin görüntülediğini görmenize izin veriyor mu? Gelin hep birlikte bu konunun püf noktalarını öğrenelim.

INSTAGRAM PROFİLİME BAKANLAR UYGULAMASI GERÇEK Mİ?

Eğer meraklı kişilerden biriyseniz, hayal kırıklığına hazır olun. Maalesef Instagram, profilinizi kimlerin ziyaret ettiğini bilmiyor. Henüz profil ziyaretçilerinizi takip etmek için bir uygulama içi işlevselliğe sahip değil.