TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her bölümü ayrı heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'nin jüri koltuğunda geçen seneki gibi Danilo, Mehmet ve Somer Şef oturuyor. Dün akşam en iyi puan alan yarışmacı 16 kişilik ana kadronun 10'uncu yarışmacısı seçilme şansını elde etti, peki bu kişi kim oldu? Diğer gruptan da seçilenleri düşünerek Masterchef 2020 kadrosu şu ana kadar nasıl şekillendi?