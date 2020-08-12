TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her bölümü ayrı heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'nin jüri koltuğunda geçen seneki gibi Danilo, Mehmet ve Somer Şef oturuyor. Dün akşam en iyi puan alan yarışmacı 16 kişilik ana kadronun 10'uncu yarışmacısı seçilme şansını elde etti, peki bu kişi kim oldu? Diğer gruptan da seçilenleri düşünerek Masterchef 2020 kadrosu şu ana kadar nasıl şekillendi?
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
11 Ağustos 2020 MasterChef 10. ana kadro yarışmacısı Tanya oldu. İkinci isim ise Eray oldu...
Jumbo karides tabağı için en az başarılı tabağa sahip isim Gülşah
Beşinci isim; Kayhan
Dördüncü isim; Uğur
Üçüncü isim; Walison
Tutmaç Çorbası için ilk kazanan isim; Gülşah
İkinci isim; Eray
Üçüncü isim; Uğur
Dördüncü isim; Kayhan
Beşinci isim; Walison
Altıncı isim; Tanya
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
Barbaros
Tanya
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.