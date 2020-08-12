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    • 12.08.2020 10:02
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    • 12.08.2020 10:02
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    10’uncu finalisti kim oldu? ?

    TV8’in sevilen yarışması ’de yarışmacılar yine en iyi yemeği çıkartabilmek için uğraştı. Kiminin şansı da yaver giderken kimileri yaptıkları hatalardan dolayı elendi. Sonuç olarak en lezzetli yemeği yapan bir kişi 16 kişiden oluşacak olan ana kadroya girmeyi başardı. Peki Masterchef Türkiye 10’uncu finalisti kim oldu? ? İşte merak edilenler…

    Masterchef Türkiye 10’uncu finalisti kim oldu?

    TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her bölümü ayrı heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'nin jüri koltuğunda geçen seneki gibi Danilo, Mehmet ve Somer Şef oturuyor. Dün akşam en iyi puan alan yarışmacı 16 kişilik ana kadronun 10'uncu yarışmacısı seçilme şansını elde etti, peki bu kişi kim oldu? Diğer gruptan da seçilenleri düşünerek Masterchef 2020 kadrosu şu ana kadar nasıl şekillendi?

    MASTERCHEF KİM KAZANDI?

    11 Ağustos 2020 MasterChef 10. ana kadro yarışmacısı Tanya oldu. İkinci isim ise Eray oldu...

    Jumbo karides tabağı için en az başarılı tabağa sahip isim Gülşah
    Beşinci isim; Kayhan
    Dördüncü isim; Uğur
    Üçüncü isim; Walison

    Tutmaç Çorbası için ilk kazanan isim; Gülşah
    İkinci isim; Eray
    Üçüncü isim; Uğur
    Dördüncü isim; Kayhan
    Beşinci isim; Walison
    Altıncı isim; Tanya

    MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

    Serhat
    Duygu
    Özgül
    Emir
    Ayyüce
    Sedat
    Esra
    Furkan
    Barbaros
    Tanya

    MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

    Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
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