TV8'in sevilen stil yarışması Doya Doya Moda yine ilgiyle izlendi. 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada günün en yüksek ve en düşük puanını alan yarışmacı kim oldu? Jüri üyelerini zaman zaman kızdıran yarışmacılar gergin anlara sebebiyet verdi. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar…
DOYA DOYA MODA GÜNÜN PUAN DURUMU
Doya Doya Moda Ayten 20 puan ile günün birincisi oldu.
Birben:10
Rümeysa:11
Sabiha:6
İmani:6
Rabia:9
Nur: 5
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (31 TEMMUZ)
86 puanla haftanın birincisi olan isim Rümeysa Buyuran oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına İmani, Rumeysa, Birben ve Sanaz girdi. En düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Sanaz oldu.
DOYA DOYA MODA RÜMEYSA KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sabiha, 24 yaşında ve aslen Rizeli. Çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Başından bir evlilik geçen ve bir çocuk sahibi olan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"