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    • Magazin
    • 11.08.2020 09:54
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    • 11.08.2020 09:54
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    ? 9’uncu finalisti hangi yarışmacı oldu?

    ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışması ’nin 16 kişilik ana kadrosunu belirlemek için canla başla mücadele veren yarışmacılardan hangisi şanslı oldu? Heyecanın gitgide arttığı yarışmada neler yaşandı? Rakiplerinin arasından en iyi yemeği yaparak sıyrılan ? İşte izlemeyi kaçıranların merak ettiği bilgiler…

    Masterchef Türkiye kim kazandı?

    Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında her akşam izleniyor. Masterchef 2020 kadrosuna girebilmek için çaba sarf eden yarışmacılardan her gün en iyi olan bir kişi buna hak kazanıyor. Peki dün akşam heyecanın yanı sıra gerginliklerin de yaşandığı yarışmada en iyi yemeği çıkararak jürilerden yüksek puan alarak kadroya giren Masterchef Türkiye 9'uncu finalist kim oldu? İşte merak edilenler…

    MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

    10 Ağustos 2020 Pazartesi MasterChef ana kadro 9.yarışmacısı; Barbaros oldu. Gecenin ikinci ismi ise Eray oldu.

    En az başarılı olan yemek ve gecenin altıncısı; Çağla
    Gecenin beşinci ismi; Ebru
    Gecenin dördüncü ismi; Arem
    Gecenin üçüncü ismi; Tanya
    Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.

    MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

    Serhat
    Duygu
    Özgül
    Emir
    Ayyüce
    Sedat
    Esra
    Furkan

    MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

    Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
    Haberler Magazin Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef Türkiye 9’uncu finalisti hangi yarışmacı oldu?
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