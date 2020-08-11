Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında her akşam izleniyor. Masterchef 2020 kadrosuna girebilmek için çaba sarf eden yarışmacılardan her gün en iyi olan bir kişi buna hak kazanıyor. Peki dün akşam heyecanın yanı sıra gerginliklerin de yaşandığı yarışmada en iyi yemeği çıkararak jürilerden yüksek puan alarak kadroya giren Masterchef Türkiye 9'uncu finalist kim oldu? İşte merak edilenler…
MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?
10 Ağustos 2020 Pazartesi MasterChef ana kadro 9.yarışmacısı; Barbaros oldu. Gecenin ikinci ismi ise Eray oldu.
En az başarılı olan yemek ve gecenin altıncısı; Çağla
Gecenin beşinci ismi; Ebru
Gecenin dördüncü ismi; Arem
Gecenin üçüncü ismi; Tanya
Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.