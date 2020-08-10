Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman ekrana geleceği izleyicileri tarafından merak ediliyor. Diziyle ilgili müjdeli EDHO'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca verdi. Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Az kaldı..." mesajını not düştü.
MÜJDEYİ OKTAY KAYNARCA VERDİ
Müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Dizide başrol oynayan Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.
EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bizim dostumuz yok!"
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.
FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI
Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.
KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI
Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.
İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA
Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.