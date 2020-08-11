Masterchef Barbaros kimdir? Sorgulaması dün akşamdan bu yana sürüyor ve hayatı hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Final turunda Çerkes tavuğu yemeği yapıldı ve rakipleri arasından sıyrılan isim Barbaros Yoloğlu oldu, adını kadroya yazdırmayı başardı. İzleyiciler Masterchef Türkiye finalisti Barbaros Yoloğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu bilgilerini merak ediyor.
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
Üçlü düelloda Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelen Barbaros Yoloğlu, yaptığı asma yaprağında barbun balığı ile jürinin takdirini kazanmış, final turuna çıkmıştı. Barbaros Yoloğlu, MasterChef ana kadrosu için mücadelesine devam ediyor.
Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
ERAY VE KAYHAN ARASINDA GERGİNLİK!
MasterChef yarışmacısı Kayhan yemek yapmak için kullandığı blenderı yere düşürmesinin ardından tekrar rafa koydu. Eray ise Kayhan'ı "Onu oraya koyma yere düştü ve kirlendi" sözleriyle uyardı. Diğer yarışmacılara da seslenen Eray, blenderı kaldırdı ve kimsenin kullanmamasını istedi. Yarışmadaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Kayhan ise Eray'a "Hadi abi ya. Yemeğe mi sokuyorsun sanki bunu? Tribünlere oynuyor" sözleriyle tepki gösterdi.
İkili arasındaki tartışmanın ardından ise Somer Şef devreye girdi ve yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu, "Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada" sözleriyle Kayhan'ı uyardı. Somer Şef'ten uyarı alan Kayhan ise Eray'a "Hadi 'Evet'i aldın" dedi. Eray ise "Sen şu kapıdan çıkarken ben sana güleceğim" yanıtını verdi.