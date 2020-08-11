TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef final turu için heyecan devam ederken ana kadro şekillenmeye devam ediyor. 16 kişilik kadroda yer alacak isimleri merak eden izleyiciler "MasterChef 10. aday yarışmacı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 11 Ağustos MasterChef'te bugün kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 10. ADAY YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 10. aday yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.