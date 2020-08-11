Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde birçok isim, sosyal medya hesaplarından insanlara farklı uyarılarda bulundu. Bu isimlerden biri de Melis Alphan oldu. Gazeteci Alphan, "Salgın sıfırlanmadan oteller açılsa, seyahat izni verilse dahi, tatile giden insanların COVİD19'a yakalanması halinde o bölgedeki hastanelerin kapasitesi zorlanabilir. Bu açıkcası, tatil yörelerinde yaşayan yerel halka da haksızlık. Bir yaz tatil yapmamak çok mu zor?" ifadeleriyle, insanların tatile gitmemesini istemişti.

GİTMEYİN DEDİ KENDİ GİTTİ

Aradan bir süre geçti, sıcaklıklar iyice yükseldi. Tatile gitmeyin diyen Melis Alphan, Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarırken fotoğraflarını paylaşmaya başladı.