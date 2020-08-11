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    • Magazin
    • 11.08.2020 13:41
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    • 11.08.2020 14:02
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    İnsanlara korku saldı kendisi tatile gitti! Dediği ile yaptığı tutmayan sosyal medyanın diline düştü!

    nedeniyle Twitter'dan insanlara korku veren ve tatile gidilmemesini isteyen , Bodrum'da denizin keyfini çıkardı. Dediği ile yaptığı tutmayan gazeteci Alphan'a sosyal medyada, "Salgın sıfırlanmadan oteller açılsa, seyahat izni verilse dahi, tatile giden insanların COVİD19'a yakalanması halinde o bölgedeki hastanelerin kapasitesi zorlanabilir. Bu açıkcası, tatil yörelerinde yaşayan yerel halka da haksızlık. Bir yaz tatil yapmamak çok mu zor?" sözleri hatırlatıldı. Alphan ise eleştirilere verdiği yanıta eleştirileri ikiye katladı.

    Dediği ile yaptığı tutmadı!

    Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde birçok isim, sosyal medya hesaplarından insanlara farklı uyarılarda bulundu. Bu isimlerden biri de Melis Alphan oldu. Gazeteci Alphan, "Salgın sıfırlanmadan oteller açılsa, seyahat izni verilse dahi, tatile giden insanların COVİD19'a yakalanması halinde o bölgedeki hastanelerin kapasitesi zorlanabilir. Bu açıkcası, tatil yörelerinde yaşayan yerel halka da haksızlık. Bir yaz tatil yapmamak çok mu zor?" ifadeleriyle, insanların tatile gitmemesini istemişti.

    GİTMEYİN DEDİ KENDİ GİTTİ

    Aradan bir süre geçti, sıcaklıklar iyice yükseldi. Tatile gitmeyin diyen Melis Alphan, Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarırken fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

    "KAZANDIĞIM PARAYI İSTEDİĞİM GİBİ YERİM"

    Melis Alphan, gelen eleştirilere ise şu ifadelerle yanıt verdi; "Zaten 2 yıldır çeşitli sebeplerle tatile gitmemiştim. Normalleşme başlayınca temmuzda ben de kendi aracımla güvenli bir yere tatile gittim. Bu yüzden dünden beri nefret objesine dönüştürüldüm. Kaldığım otelin ücretine kadar çıkarıp kinlerini kusuyorlar. Alın terimle paramı kazanırım, istediğim gibi de yerim." dedi.

    İşte dediği ile yaptığı tutmayan Melis Alphan...
    Haberler Magazin İnsanlara korku saldı kendisi tatile gitti! Dediği ile yaptığı tutmayan Melis Alphan sosyal medyanın diline düştü!
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