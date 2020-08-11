Her gün merakla takip edilen Kuaförüm Sensin'in yayın akışından kaldırıldığı görülünce izleyicileri merakta bıraktı ve araştırmalara başlandı. Arama motorları üzerinden Kuaförüm Sensin bitti mi, final mi yaptı sorularının yanıtları sorgulanıyor. Geçtiğimiz Cuma haftanın finalinde Gözde Kansu'nun vedası şok etkisi yaratmıştı. Peki Kuaförüm Sensin artık devam etmeyecek mi?
KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?
Kuaförüm Sensin haftanın finalinde alışılmışın dışında bir veda yaşandı. Final günü dolayısıyla haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu yarışmaya veda etti ama asıl şaşırtan açıklama Gözde Kansu'dan geldi.
Kuaförüm Sensin'in ekran yüzü, sevilen sunucu Gözde Kansu bu hafta son bölümle izleyicilerin karşısına çıktığını açıkladı. Gözde Kansu'nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı.
Kuaförüm Sensin yeni bölüm 17 Ağustos Pazartesi saat 12:30'da yeniden izleyicisi ile buluşacak. Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu'nun sürpriz bir şekilde yarışmadan ayrılmasının ardından, programın çekimlerine bir hafta ara verildi.
KUAFÖRÜM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuaförüm Sensin son bölümde kuaför Aytekin Hamiş, makyöz Dilek Öz, model Banu Teker'den oluşan birinci takım, kuaför Özcan Ay, makyöz Dilek Timur, model Ezgi Küçük'ten oluşan ikinci takım, kuaför Kaan Kardeşler, makyöz Ece Acar Bingöl, model Gizem Ay'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Çiğdem Çelik'ten oluşan dördüncü takım büyük aksesuarlar ile saç modelleri ve serbest çalışmayla makyaj yapmak için yarıştı. Kıyasıya geçen yarışın sonunda birinci olarak 10 bin liralık ödülü kazanan Tayfun, Serap ve Çiğdem oldu.
KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NEDİR?
Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.