KUAFÖRÜM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kuaförüm Sensin son bölümde kuaför Aytekin Hamiş, makyöz Dilek Öz, model Banu Teker'den oluşan birinci takım, kuaför Özcan Ay, makyöz Dilek Timur, model Ezgi Küçük'ten oluşan ikinci takım, kuaför Kaan Kardeşler, makyöz Ece Acar Bingöl, model Gizem Ay'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Çiğdem Çelik'ten oluşan dördüncü takım büyük aksesuarlar ile saç modelleri ve serbest çalışmayla makyaj yapmak için yarıştı. Kıyasıya geçen yarışın sonunda birinci olarak 10 bin liralık ödülü kazanan Tayfun, Serap ve Çiğdem oldu.



KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NEDİR?



Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.