Zalim İstanbul'da hayat verdiğiniz Cemre karakteri, yediden yetmişe herkesin severek izlediği bir karakterdi. Sizce Cemre gerçekten de kusursuz bir karakter miydi?

Kamera arkasında kendi aramızda da konuşuyorduk ve ben her defasında Cemre'ye asla laf söyletmiyordum. Ama günün sonunda şunu gördüm ki, fedakarlık yapmaktan kendi hayatını yaşayamıyordu. Bu olmaması gereken bir şey…

Cemre, yaşadığı zorluklara rağmen merhametini korumaya gayret eden bir kadındı. Peki kameraların ardındaki Sera da bu kadar sabırlı mıdır?

Sabır, ikiye ayrılıyor. Güzel ve beni motive eden şeylere karşı aşırı sabırsızımdır, bir an önce onu deneyimlemek isterim.

''FELAKET, SABRIN KÖLESİ OLSUN''

Fakat daha olumsuz durumlarda, sabır taşı olabiliyorum. Hatta Shakespeare'in bir oyununda bir karakter ''Sabret'' diyor, ''Sabret ki; felaket, sabrın kölesi olsun.''

Buna çok inanırım. Sabır felaketi köle eder, ben de hep böyle olumsuz durumlarda kendime bunu söylüyorum.

Dizide kardeşinizi canlandıran Bahar Şahin'le arkadaşlığınız gerçek hayatta nasıldır?

Onunla aşırı iki zıt insanız, biri bir uçtan alınmış, diğeri diğer uçtan alınmış. Aynı dizideki gibiyiz. Normalde yaşıtız biz ama bana 'abla' der. Yin ile Yang gibiyiz. Hiç anlaşamadığımız noktalar da oluyor ama bir şekilde o zıt kutupların uyumu denen şey, farklı bir devinim yaratıyor.