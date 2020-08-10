Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça namusuna küfür etmiş, bu görüntüler de izleyenlerin tepkisini çekmişti. Bir süre önce kadınlar hakkında sarf ettiği sözlerle de kadınların tepkisini çeken Övüç, Salkım'dan özür dilemişti.



ÖVÜÇ'ÜN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ

Sahne almasının engellendiğini de iddia eden Övüç'ün bu özrü samimi bulunmamıştı. Yeşim Salkım, Instagram hesabından sosyal medya ünlüsünün özrüyle ilgili açıklama yaptı. Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını tekrar eden Salkım, aracı olup ortamı yumuşatmak isteyenlere de, "Aleni şekilde herkesin ortasında bir hakarete maruz kaldım ve bu mahkemeyle sonuçlanacak. Araya girmek isteyenlerde lütfen karışmayın, bu konu sizi ilgilendirmez" diye konuşmuştu.

"İŞLERİ İPTAL EDİLDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ"