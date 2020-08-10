Masterchef Türkiye dün akşam da izleyicileri ekrana kilitledi. Sevilen lezzet yarışmasında kıyasıya mücadele vardı ve en iyisi olabilmek için herkes çok çabaladı. Sadece bir kişi ise rakiplerinden sıyrılarak Masterchef 2020 ana kadrosuna girmeyi başardı, peki bu hangi yarışmacı oldu? Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde Masterchef Türkiye 7'nci finalisti kim oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?
MasterChef final turunda kalan son 8 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için şeflerin istediği elbasan tava yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Verilen süre sonunda finale 3 isim kaldı. Didem, Emel ve Esra'nın kaldığı finalde şefler, en iyi tabağı olan yarışmacıyı açıkladı. Esra Tokelli, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunduğu için MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 7. yarışmacısı oldu.
Sonraki turda ise süt ile şekerin ana malzemesi olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Süre sonunda şefler, yapılan tatlıların tadına baktılar. Her yarışmacı, yaptıkları yemeğin hem hikayesini hem adını hem de nasıl yaptığını açıkladı. Sonrasında ise MasterChef jürisi, oy birliği ile ana kadroya seçilen 8. yarışmacısı olarak Furkan Yalçın'ı seçtiklerini açıkladılar.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.