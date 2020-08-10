Masterchef Esra yaptığı lezzetlerle ön plana çıkan yarışmacılardan biri. Masterchef Türkiye 2020 ana kadrosu şekillenirken yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler de merak edilerek sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Son turda Masterchef 16'sına girmeyi başaran MasterChef Türkiye Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında gibi daha pek çok sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?
Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.
FİNAL TURUNA NASIL ULAŞTI?
Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.
Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.
MASTERCHEF 7'NCİ FİNALİSTİ OLDU!
MasterChef final turunda kalan son 8 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için şeflerin istediği elbasan tava yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Verilen süre sonunda finale 3 isim kaldı. Didem, Emel ve Esra'nın kaldığı finalde şefler, en iyi tabağı olan yarışmacıyı açıkladı. Esra Tokelli, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunduğu için MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 7. yarışmacısı oldu.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan