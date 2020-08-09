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    • 15.08.2020 18:09
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    Kurtlar Vadisi'nden 'a transfer iddiası çok konuşuldu

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'la ilgili bomba gibi bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hafızalarda kalıcı bir iz bırakan sahneleriyle tutkunlarının ekran başında pür dikkat kesildiği Kuruluş Osman projesinin yeni sezonuyla ilgili gelişmeler aktarılmaya başlandı.

    Kurtlar Vadisi'nden Kuruluş Osman'a transfer bombası...

    Çarşamba günlerine damgasını vuran ve yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin geri döneceği gün için geri sayım devam ediyor.

    TAMER YİĞİT ERTUĞRUL BEY OLARAK GELİYOR

    Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan ve pek çok başarılı yapımda yer alan Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı, hatta usta oyuncuyla prensipte el sıkışıldığı ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

    ENGİN ALTAN DÜZYATAN BEKLENİYORDU ANCAK...

    İzleyiciler dizide Ertuğrul Bey'i yine Engin Altan Düzyatan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak dizinin sezon finalinden önce Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia da ortaya atılmıştı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşulmuştu. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor.

    TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?

    Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

    KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"

    Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.
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