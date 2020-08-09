TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?

Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.