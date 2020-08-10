İddialı yarışmacılardan biri olan Masterchef Furkan genç olmasına rağmen lezzetli yemek yaptığı için ana kadroya katılma hakkını elde etti. Bu gelişme üzerine Masterchef Furkan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki üst tura geçmeyi başaran Masterchef Türkiye Furkan Yalçın hangi yemeği yapmıştı? İşte merak edilenler…
MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?
Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.
MASTERCHEF 2020 ANA KADROYA SEÇİLDİ!
Süt ile şekerin ana malzemesi olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Süre sonunda şefler, yapılan tatlıların tadına baktılar. Her yarışmacı, yaptıkları yemeğin hem hikayesini hem adını hem de nasıl yaptığını açıkladı. Sonrasında ise MasterChef jürisi, oy birliği ile ana kadroya seçilen 8. yarışmacısı olarak Furkan Yalçın'ı seçtiklerini açıkladılar.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.