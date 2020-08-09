Genellikle kötü haberler vermesiyle ünlenen Onur Akay kendi sitesinde oyuncu Nurgül Uluç'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Çok fazla tanınmasa da daha önce ünlü oyuncularla da rol almış olan Nurgül Uluç'un hastalığının ne olduğu ve hayatı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
NURGÜL ULUÇ'UN HASTALIĞI NEYDİ?
Nurgül Uluç'un bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Nurgül Uluç'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.
Onur Akay: "49 yaşındaki usta oyuncularımızdan Nurgül Uluç, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Uluç'u, maalesef dün sabah saatlerinde İstanbul Maltepe'de tedavi gördüğü hastanede kaybettik. 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü hayatını kaybeden Nurgül Uluç'u, sevenleri ve dostları aynı gün saat 15:30'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde buluşup, memleketi Elazığ'da toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurladılar. Uluç, "Onikinci Gece" adlı tiyatro oyununun Olivia'sı olarak sevilmiş, "Melekler Adası" isimli dizideki ve "Korkuyorum Anne" isimli sinema filmindeki rolleriyle tanınıyor. Nur içinde yatsın inşallah."
NURGÜL ULUÇ KİMDİR?
Nurgül Uluç 6 Mart 1971 yılında dünyaya geldi. Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı. Aynı zamanda dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Uluç, 2005 yılında düzenlenen Garanti Mini Bank 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali'nde bir ilki gerçekleştirmişti. Oyuncu, 3-5 ile 6-9 yaş çocuk gruplarına yapılan film gösterimleri sırasında, Masalcı Abla kimliği ile filmlerin anlatımlarını üstlenmişti ve bir çocuk annesiydi.
Nurgül Uluç, Hande Ataizi ve Nurgül Yeşilçay'ın da yer aldığı Melekler Adası isimli dizide de boy göstermişti