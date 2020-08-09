Netflix'te 4 sezon boyunca yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Lucifer dizisinin yeni sezon tarihi merak edilenler arasında yer alıyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Lucifer dizisi özellikle dram konularını sevenler için oldukça sürükleyici. Peki Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? Başlaması için adete gün sayılan Netflix Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?
LUCIFER 5. SEZON NE ZAMAN?
Lucifer'ın 16 bölümden oluşan 5. sezonunun 8 bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Beşinci sezonun ikinci kısmı ile ilgili tarih ilerleyen vakitlerde belli olacak.
FRAGMAN YAYINLANDI!
LUCIFER KONUSU VE OYUNCULARI
Lucifer dizisi, Cehennem'den ayrılıp Los Angeles'a gelen ve burada bir gece kulübü açan Lucifer'ın LAPD ile çalışarak cezalandırılmayı hak eden suçluların peşine düşmesini anlatıyor.
Tom Ellis,Lauren German,Kevin Alejandro
LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Önceki sezonlarda bir türlü Lucifer'a güvenemeyen Chloe sezon finalinde Lucifer'ın gerçek yüzünü görmüştü. Yüzünü ilk kez gösterdiği karakter Dr. Linda'dan insanlar için ne kadar zor olabileceğini gören Lucifer bu kez temkinliydi ve zaman tanıdı dedektife. Chloe içinde kolay olmayan bu süreçe yani 4.sezonda Luci'yi daha iyi anlamaya başlayan dedektif tam onu sevmeye hazırken bu kez Eve çıkıp geldi. Eve dizide Lucifer'ın ilk sevgilisi, bizim Adem ile Havva hikayesinden tanıdığımız Havva aslında. Yani insanlığın başlamasına sebep olan ilk anne. Dizide güzel aynı zamanda sevimli olarak gösterilen Eve Lucifer'ın hayatını girer girmez altüst ediyor. Lucifer ise yıllardır beklediği sevgiyi Chloe'den bulamayınca Eve'nin aşkına karşılık veriyor. Bir süre sonra bu durumu kıskandırmak için yaptığını fark eden Luci Eve'den uzaklaşmaya başlıyor. Bu tema altında türlü olaylar gelişiyor.