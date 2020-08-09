MASTERCHEF TÜRKİYE 6'NCI FİNALİSTİ KİM OLDU?



Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün Ispanak ve ricotta peyniri dolgulu ravioli yapılması istendi.



Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda fındık uykuluk malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 6. yarışmacı SEDAT oldu.