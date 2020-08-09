Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye dün akşam da çok heyecanlıydı. Tüm yarışmacılar en iyisi olmak ve ana kadroda yer almak için ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Eli kesilenler, farkında olmadan hata yaparak diskalifye olanlar Masterchef Türkiye'de dün akşam daha da heyecan yarattı. İşte Masterchef Türkiye 6'ncı finalisti…
MASTERCHEF TÜRKİYE 6'NCI FİNALİSTİ KİM OLDU?
Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün Ispanak ve ricotta peyniri dolgulu ravioli yapılması istendi.
Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda fındık uykuluk malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 6. yarışmacı SEDAT oldu.
2020 MASTERCHEF KADROSU
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.