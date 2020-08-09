Çarşamba günlerine damgasını vuran ve yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin geri döneceği gün için geri sayım devam ediyor. Televizyon ekranlarında yayın hayatına giriş yaptığı ilk bölümden beri izlenme oranlarındaki başarısıyla rakiplerinin ötesine geçen Kuruluş Osman dizi projesinde Burak Özçivit'in üstlendiği Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi karakterinin geri döneceği gün için sayılı günler kaldı. Kurtlar Vadisi Pusu projesinde iki sezon süresince Selçuk Toros rolünü oynayarak seyircisinin karşısına geçen usta oyuncu Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda kamer karşısına geçeceği iddiası ileri sürüldü.