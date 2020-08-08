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    • Magazin
    • 08.08.2020 17:35
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    • 08.08.2020 17:35
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    filmi konusu nedir? oyuncuları kimdir?

    filmi konusu nedir? oyuncuları kimdir? Sinemaseverler televizyonda yayınlanan filmlerin oyuncuları ve konusunu merak ediyor. İzleyiciler filmler hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Yarının Dünyası filmi oyuncuları kimdir? Yarının Dünyası filmi konusu nedir?

    Yarının Dünyası filmi konusu nedir? Yarının Dünyası filmi oyuncuları kimdir?

    filmi oyuncuları kimdir? konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sinemaseverler filmlerin konusu hakkında araştırma yapıyor. Sevilen çizgi roman karakterlerinden birisi olan Yarının Dünyası filmi konusu nedir? Yarının Dünyası filmi oyuncuları kimdir?

    YARININ DÜNYASI KONUSU NEDİR?

    Bilime çok meraklı bir genç olan Casey, bir gün bir rozet bulur. Bu rozete dokunduğu zaman şimdiki dünyadan çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip bir dünyaya gidebiliyordur. Casey, rozetin sırrını araştırırken Mucit Frank'a ulaşır. Frank'ın yaptığı bir makine dünyanın sonuna doğru geri sayım yapmaktadır. Dünyanın yok oluşuna sadece 59 gün vardır. Casey ise bu sonu durdurmakta kararlıdır.

    YARININ DÜNYASI OYUNCULARI KİMDİR?

    Britt Robertson,

    George Clooney,

    Judy Greer,

    Kathryn Hahn,

    Hugh Laurie

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