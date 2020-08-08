Ekranlarda yeni sezonda macerasına kaldığı yerden devam edecek olan Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için heyecan sürüyor. 2. sezonda yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler kadroya dahil olacak isimleri de merakla bekliyor. Son olarak Bahadır karakterine hayat veren Çağkan Çulka diziye veda ettiğini sosyal medyadan duyurmuştu. Ayrıca ortaya atılan iddialara göre Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisi rolüne hayat vereceği konuşuluyor.

CÜNEYT ARKIN, KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?

Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'a katıldığı son iddialar arasında yer alıyor. Usta ismin Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı konuşuluyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.