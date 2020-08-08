TV 8 ekranlarında heyecanla izlenen MasterChef yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 2020'de bugüne kadar kadroya seçilen yarışmacılar arasında Serhat, Duygu, Özgül, Emir ve Ayyüce yer aldı. Bu kapsamda bugün ana kadroya seçilen yarışmacıyı merak eden izleyiciler "Masterchef 6. aday kim oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 8 Ağustos Masterchef 5. yarışmacı (finalist) kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 6. ADAY YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef 6. aday yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.