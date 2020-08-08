ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezon heyecanı devam ederken izleyiciler bu sezon içerisinde adı sürekli geçen, talimatlar veren ve henüz ortaya çıkmayan Dahlan'ı kimin canlandıracağını merak ediyor. Diziyle ilgili yapılan yorumlarda özellikle Dahlan karakterini Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması isteniyor.

EDHO 6. SEZONDA MASAYA DAHLAN SÜRPRİZİ

Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyiciler özellikle Dahlan'ı Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması yönünde talep de bulunuyor.