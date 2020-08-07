MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.

MEHMET ŞEF GÜNE DAMGA VURDU!

Yarışmacılar, MasterChef'in son bölümdeki final turu öncesinde Mehmet Şef, başsağlığı diledi. Kısa bir konuşma yaparak yarışmacılara ve acı günlerinde yanında olanlara teşekkür eden ünlü şef duygusal anlar yaşadı. Şef Yalçınkaya, "Gerçekten çok zor. Somer Şef ve Danilo Şef de geldiler. TV8 yönetimi herkes oradaydı ve acımı paylaştılar. Zor bir süreçti ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Atlatacağız bu süreci. Çok teşekkür ederim" dedi. Konuşma sırasında kelimeler boğazına düğümlenen ve gözleri dolan Yalçınkaya'yı gören yarışmacıların bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.