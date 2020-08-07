Şef Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın lezzetleri tattığı, eleştirilerini yapıp puanlarını verdiği Masterchef Türkiye'de dün akşam yine heyecan doruktaydı. Masterchef Türkiye ana kadrosunda yer almak isteyenlerin kıyasıya mücadele verdiği yarışmada hangi lezzetler yapıldı, rakiplerini eleyerek ana kadroya kim girmeyi başardı? İşte Masterchef Türkiye 4'üncü finalisti…
MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA KİM KATILDI?
İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye'nin 6 Ağustos 2020 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümünde 13 yarışmacı final 4'lüsüne kalmak için mücadele verdi. Bu mücadele sonunda günün final oyununa kalan 6 isimden deniz tarağı yemeği yapmaları istendi. Ayyüce, Emir, Furkan , Sedat, Esra, Emir final turu 6'lısına kalan isimler olurken Mehmet, Somer ve Danilo şefler yemeklerin tadımlarını yaparak kararlarını açıklamaya başladı. Son 2'ye Emir ve Furkan'ın kaldığı yarışmada günün kazanan yarışmacısı açıklandı. 2020 MasterChef Türkiye ana kadro 4. yarışmacısı EMİR oldu.
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
MEHMET ŞEF GÜNE DAMGA VURDU!
Yarışmacılar, MasterChef'in son bölümdeki final turu öncesinde Mehmet Şef, başsağlığı diledi. Kısa bir konuşma yaparak yarışmacılara ve acı günlerinde yanında olanlara teşekkür eden ünlü şef duygusal anlar yaşadı. Şef Yalçınkaya, "Gerçekten çok zor. Somer Şef ve Danilo Şef de geldiler. TV8 yönetimi herkes oradaydı ve acımı paylaştılar. Zor bir süreçti ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Atlatacağız bu süreci. Çok teşekkür ederim" dedi. Konuşma sırasında kelimeler boğazına düğümlenen ve gözleri dolan Yalçınkaya'yı gören yarışmacıların bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.