Ertuğrul Bey rolüyle Diriliş Ertuğrul dizisinde beğeniyle takip edilen Engin Altan Düzyatan'ın yeni rolüne hazırlandığı konuşuluyor. Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisine gelmesi bekleniyordu. Ancak ortaya izleyicilerin dikkatini çekecek bir iddia atıldı. Kuruluş Osman dizisinin ATV ekranlarında yayınlanmaya başlamasından itibaren dizinin kadrosuna katılması beklenen Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı dizinin TRT 1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisi olduğu ve oyuncunun bu dizide Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat vereceği iddialar arasında yer alıyor.

DİRİLİŞ'İN ERTUĞRUL'U BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLUYOR

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan Barbaros dizisinde, Barbaros Hayrettin Paşa'yı Engin Altan Düzyatan'ın canlandıracağı konuşulsa da henüz yapım şirketinde ve ünlü oyuncudan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.