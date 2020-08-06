Ertuğrul Bey rolüyle Diriliş Ertuğrul dizisinde beğeniyle takip edilen Engin Altan Düzyatan'ın yeni rolüne hazırlandığı konuşuluyor. Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisine gelmesi bekleniyordu. Ancak ortaya izleyicilerin dikkatini çekecek bir iddia atıldı. Kuruluş Osman dizisinin ATV ekranlarında yayınlanmaya başlamasından itibaren dizinin kadrosuna katılması beklenen Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı dizinin TRT 1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisi olduğu ve oyuncunun bu dizide Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat vereceği iddialar arasında yer alıyor.
DİRİLİŞ'İN ERTUĞRUL'U BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLUYOR
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan Barbaros dizisinde, Barbaros Hayrettin Paşa'yı Engin Altan Düzyatan'ın canlandıracağı konuşulsa da henüz yapım şirketinde ve ünlü oyuncudan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında "Los Angeles Movie Awards"da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3'te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.
Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika'ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan "Sen de Tanık Ol" isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika'da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Kurşun / Orhan Atmaca / 2019
Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19
Çırağan Baskını / Poldi / 2014
Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014
Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13
Son / Halil / 2012
Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010
Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009
Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008
Sevgili Dünürüm / Murat / 2007
Kızlar Yurdu / Özgür / 2006
Sil Baştan / Cihan / 2004
Mühürlü Güller / Engin / 2003
Koçum Benim / Orçun / 2002-04
ROL ALDIĞI FİLMLER
Kalbin Zamanı / Demir / 2005
New York'ta Beş Minare /Timur / 2010
Cennet / Can / 2007
Romantik Komedi / Cem / 2010
Bir Avuç Deniz / Mert / 2010
Anadolu Kartalları / Kemal / 2011
Bu Son Olsun / Sinan / 2012
Romantik Komedi 2 / Cem / 2013
Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013
Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016