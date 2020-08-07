EMİR ELİDEMİR KİMDİR?



Emir Elidemir, 26 yaşında. Aşçı. Şef olarak Cunda'da bir restoranda çalışan Emir Elidemir, ilk defa bir yarışma programına katıldığını söyledi ve şimdi kendini şeflere kanıtlama için MasterChef'e katıldığını belirtti. MasterChef Türkiye'ye katılan Ege Pakalın ile aynı restoranda çalışıyor. Birkaç sene yurtdışı (Hollanda, Fransa ve ABD) deneyimine sahip olan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunu. Elinden geldiğince öğrenmek, başarılı olmak ve güzel hareketleri ile insanlara örnek olmak istediği için MasterChef 2020'ye katılmış. 7 yıldır bu işi yaptığını fakat öğrenecek çok şeyi olduğunu belirtti.

Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda kendi yorumunu kattığı barbun yemeği ile şeflerin karşısına çıkmış ve üç şeften de evet oyu almayı başarmıştı.