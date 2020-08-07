Masterchef Emir en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Diğer yarışmacılar arasından sıyrılarak Masterchef Türkiye 4'üncü finalisti olmayı başaran Emir Elidemir ana kadroya girdi. Bu gelişme üzerine yarışmanın izleyicileri Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtlarını merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler…
EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
Emir Elidemir, 26 yaşında. Aşçı. Şef olarak Cunda'da bir restoranda çalışan Emir Elidemir, ilk defa bir yarışma programına katıldığını söyledi ve şimdi kendini şeflere kanıtlama için MasterChef'e katıldığını belirtti. MasterChef Türkiye'ye katılan Ege Pakalın ile aynı restoranda çalışıyor. Birkaç sene yurtdışı (Hollanda, Fransa ve ABD) deneyimine sahip olan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunu. Elinden geldiğince öğrenmek, başarılı olmak ve güzel hareketleri ile insanlara örnek olmak istediği için MasterChef 2020'ye katılmış. 7 yıldır bu işi yaptığını fakat öğrenecek çok şeyi olduğunu belirtti.
Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda kendi yorumunu kattığı barbun yemeği ile şeflerin karşısına çıkmış ve üç şeften de evet oyu almayı başarmıştı.
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA NASIL KATILDI?
İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye'nin 6 Ağustos 2020 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümünde 13 yarışmacı final 4'lüsüne kalmak için mücadele verdi. Bu mücadele sonunda günün final oyununa kalan 6 isimden deniz tarağı yemeği yapmaları istendi. Ayyüce, Emir, Furkan , Sedat, Esra, Emir final turu 6'lısına kalan isimler olurken Mehmet, Somer ve Danilo şefler yemeklerin tadımlarını yaparak kararlarını açıklamaya başladı. Son 2'ye Emir ve Furkan'ın kaldığı yarışmada günün kazanan yarışmacısı açıklandı. 2020 MasterChef Türkiye ana kadro 4. yarışmacısı EMİR oldu.