1989 yılında yayınlanan Gençler dizisi ile ilk kez kameralar karşısına geçen Oktay Kaynarca; Adanalı, Kurtlar Vadisi, Geniz Zamanlar, İnadına Yaşamadık, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde, ayrıca Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Can Dostum, Kalbin Zamanı, Alia, Hoşçakal, Çanakkale Ruhu, Yarın Geç Olmayacak gibi sinema filmlerinde rol almıştır.



Oktay Kaynarca 1994 yılı Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, MGD 22.Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülmüştür.

Oktay Kaynarca, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile evlenmiş, 2008 yılında ise boşanmıştır. 2012 yılında Melek Angun ile ikinci kez dünya evine girmiştir. Ancak bu evliliğini de 2013 yılında sonlandırmıştır.

Şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hızır karakterine hayat vermektedir. Oktay Kaynarca, 1.76 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.



