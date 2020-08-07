MasterChef 2020 yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ederken izleyiciler ana kadroya kalan yarışmacıları öğrenmek istiyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı yarışmada Serhat, Duygu, Özgül ve Emir seçilen arasında bulunuyor. Peki, Masterchef 5. aday kim oldu? 7 Ağustos Masterchef 5. yarışmacı (finalist) kim oldu? İşte programa dair detaylar

MASTERCHEF 5. ADAY KİM OLDU?

7 Ağustos tarihinde Masterchef 5. yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizin içerisinde anlık olarak yer alacaktır.