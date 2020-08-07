Kurtlar Vadisi karşımııza 2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla çıktı. O yıllarda ekranlarda boy gösteren ve milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanan Kurtlar Vadisi gerek oyuncu kadrosu, gerek müzikleri ve gerekse karakterleriyle son dönemlerin en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. Diziye onlarca ünlü isim dahil oldu ve canlardırdığı karakterle izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Vadi'ye damgasını vuran, çok konuşulan ve sevilen karakterleri sizin için derledik. İşte Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri...

POLAT ALEMDAR

Efe Yakup Karahanlı, Ali Candan ya da bilinen adıyla Polat Alemdar; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinin ana karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından canlandırılmıştır.

SÜLEYMAN ÇAKIR

Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir. Testere Necmi'nin hiyerarşisindedir. Konseyin istediği 3 mafya babasını öldürerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarısından ötürü Kurtlar Konseyi, yeni kumarhane açış iznini kendisine vermiş, ancak bu kumarhane nedeniyle önce Şevko, sonra da Tombalacı Mehmet'le takışmıştır. Tombalacı Mehmet'in kumarhaneyi taratması nedeniyle hapse girmiş, bunu fırsat bilen Konsey, yaptırdığı bütün karanlık işleri Çakır'a yıkmaya çalışmıştır.

Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın, Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği stratejik hamleleriyle hapisten çıkmış ve Tombalacı'yla savaşmaya devam etmiştir. Bu savaş Konsey çıkarlarına zarar vermeye başlayınca bizzat Baron Mehmet Karahanlı'nın emri ve Kılıç aracılığıyla Tombalacı Mehmet'le sulh yapan Çakır, Konsey'e ve Baron'a gösterdiği bu sadakatin ödülü olarak, sadece hasmı olarak değil, çocukluktan beri abilikten çok babalık yaptığı kızkardeşinin katili olarak gördüğü Tombalacı'yı ele geçirmiş ve onu işkence yaparak öldürmüştür. Belirli bir zaman sonra Baron tarafından İstanbul Sefiri yapılmıştır. İstanbul Sefiri olması onun düşmanlarını fazlalaştırmıştır. Çünkü erken denilecek bir sürede sefirliğe getirilmesi ve fevri olması düşmanları tarafından olumsuz karşılanmıştır.

Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e sefir olması için Süleyman Çakırı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından 43. bölümde pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. 45. bölümde hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve öldüğü ilan edilmiştir.