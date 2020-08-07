Kanlı Elmas filmi konusu nedir? Kanlı Elmas oyuncuları kimdir? Sinemaseverler televizyonda yayınlanan filmlerin oyuncuları ve konusunu merak ediyor. İzleyiciler filmler hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Kanlı Elmas oyuncuları kimdir? Kanlı Elmas filmi konusu nedir?

KANLI ELMAS KONUSU NEDİR?

Film Sierra Leone'de başlar. Köyü ayrılıkçı isyancılar tarafından basılan kendi halinde balıkçı Solomon Vandy (Djimon Hounsou) ailesini kurtarabilmeyi başarmıştır ama kendisi isyancılara esir düşmüştür. İsyancıların sahip olduğu bir elmas madeninde çalıştırılırken, normalde rastlananlardan çok daha büyük bir elmasla karşılaşır. Bir şekilde elması kendisine saklamak için hamle yaptığında, yakalanır fakat tam da o anda ordu isyancı güçlere saldırı düzenler. Karmaşa içinde elması bir delik açıp sakladıktan sonra, ordu tarafından yakalanır. Madende yakalanan diğer kişilerle birlikte götürüldüğü hapishanede isyancı güçlerin lideri açık bir şekilde onu tehdit eder. Bu konuşmalar sırasında yine tutuklu bulunan Rodezya (Zimbabve) kökenli bir paralı asker, Danny Archer (Leonardo DiCaprio), elmasın varlığından haberdar olur ve Solomon'u hapisten çıkararak elmasın peşine düşmeyi planlar. İsyancıların bu sırada ayaklanmasıyla birlikte ortaya çıkan karmaşa ortamında ikiliye Danny'nin barda tanıştığı ve savaşları finanse etmekte kullanılan elmaslar hakkında bir araştırma yapan Maddy (Jennifer Connelly) isimli Amerikalı kadın gazeteci yardımcı olur.

Film elmas endüstrisi ve bu sektördeki tekel iddialarının yanı sıra, Afrika'daki en büyük problemlerden sayılan çocuk askerler sorununa da işaret etmektedir. Nitekim filmin sonunda Afrika'da halen yaklaşık 200,000 çocuk askerin bulunduğuna dair bir not yer almaktadır. Bunların dışında filmde Batı'nın Afrika'daki sorunlara karşı tutumu eleştirilmiştir.

KANLI ELMAS OYUNCULARI KİMDİR?

Leonardo DiCaprio

Jennifer Connelly

Djimon Hounsou

Michael Sheen

Arnold Vosloo