Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man oyuncuları kimdir? Sinemaseverler televizyonda yayınlanan filmlerin oyuncuları ve konusunu merak ediyor. İzleyiciler filmler hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Iron Man oyuncuları kimdir? Iron Man filmi konusu nedir?

IRON MAN KONUSU NEDİR?

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan'da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony'nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

IRON MAN OYUNCULARI

Robert Downey Jr. – Tony Stark/Demir Adam

Terrence Howard – Albay James "Rhodey" Rhodes

Gwyneth Paltrow – Virginia "Pepper" Potts

Jeff Bridges – Obadiah Stane / Iron Monger