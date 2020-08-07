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    • 07.08.2020 17:32
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    ’in Cemil’i ’den haber var! Son haliyle üzmüştü...

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı , yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve son haliyle herkesi üzmüştü. Sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine ambulansla, Eşrefpaşa Hastanesine götürülen Sayıner'den haber geldi. İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla, Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde ziyaret etti.

    Bizimkiler’in Cemil’i son haliyle üzmüştü...

    Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Murat Karaçanta, "" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle bir döneme damga vuran sanatçı 'in sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

    Sayıner'in beslenme yetersizliğinden kaynaklı bir rahatsızlık geçirdiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu, bir hafta içinde sağlığına kavuşabileceğinin söylendiğini aktaran Karaçanta, Sayıner'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle detaylı test yapıldığını, sonucun 2 gün içinde çıkmasının beklendiğini bildirdi.

    Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un geçmiş olsun dileklerini sanatçıya ileten ve Bakanlık olarak kendisinin her zaman yanında olunacağı mesajını dile getiren İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, sanatçının ziyaretten dolayı son derece memnun olduğunu kaydetti.

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