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    • Magazin
    • 07.08.2020 17:09
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    • 07.08.2020 17:09
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    ? Doğumdan sonra 16 kilo veren ?

    Eskiden oyunculuk yapan uzun bir süredir ise ekranlara ara veren zaman zaman gündeme geliyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce ilk çocuğunu kucağına alan İpek Tanrıyar o günden bu yana 16 kilo vererek hamile kalmadan önceki halinden bile daha zayıfladığını açıkladı. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrasında Doğumdan sonra 16 kilo veren ? Sorgulamaları da başladı.

    İpek Tanrıyar kimdir?

    Ekranlardan uzak sessiz sakin ve ailesiyle mutlu bir yaşam süren İpek Tanrıyar, kısa sürede doğum kilolarından kurtulmasıyla gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. 45 günde 16 kilo ile magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu İpek Tanrıyar'ın bu kiloları nasıl verdiği ve hayatına dair diğer bilgiler araştırma konusu oldu. İşte İpek Tanrıyar kimdir? Sorusunun yanıtı…

    GENETİK GÜLER!

    Ünlü oyuncu, "Doğumdan 45 gün sonra durum bu. Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur. Genetik güler! Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım" ifadelerini kulandı.

    İPEK TANRIYAR KİMDİR?

    İpek Tanrıyar, ( 25 Ekim 1980, İstanbul) Türk oyuncu ve manken.
    1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.

    Kendi Okulumuza Doğru - (2008)
    Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze
    Sıla - (2006)
    Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı
    Brindar - (2004)
    Japonyalı Gelin - (2003)
    Serseri - (2003) - Eylül
    Karaoğlan - (2002) - Ülger
    Belalım Benim - (2002)
    Bir Tatlı Huzur - (2002)
    Karate Can - (2000)
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