GENETİK GÜLER!

Ünlü oyuncu, "Doğumdan 45 gün sonra durum bu. Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur. Genetik güler! Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım" ifadelerini kulandı.

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

İpek Tanrıyar, ( 25 Ekim 1980, İstanbul) Türk oyuncu ve manken.

1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.