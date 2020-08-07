Ekranlardan uzak sessiz sakin ve ailesiyle mutlu bir yaşam süren İpek Tanrıyar, kısa sürede doğum kilolarından kurtulmasıyla gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. 45 günde 16 kilo ile magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu İpek Tanrıyar'ın bu kiloları nasıl verdiği ve hayatına dair diğer bilgiler araştırma konusu oldu. İşte İpek Tanrıyar kimdir? Sorusunun yanıtı…
GENETİK GÜLER!
Ünlü oyuncu, "Doğumdan 45 gün sonra durum bu. Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur. Genetik güler! Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım" ifadelerini kulandı.
İPEK TANRIYAR KİMDİR?
İpek Tanrıyar, ( 25 Ekim 1980, İstanbul) Türk oyuncu ve manken.
1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.
Kendi Okulumuza Doğru - (2008)
Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze
Sıla - (2006)
Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı
Brindar - (2004)
Japonyalı Gelin - (2003)
Serseri - (2003) - Eylül
Karaoğlan - (2002) - Ülger
Belalım Benim - (2002)
Bir Tatlı Huzur - (2002)
Karate Can - (2000)