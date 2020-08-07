TV8'in hafta için gündüz kuşağında yayınlanan ve 42 beden üstü yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. oya Doya Moda yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada haftanın en düşük ve en yüksek puanları belli oldu. Bir kişi hayallerine veda etti, diğeri ise altın bilekliği koluna taktı. İşte Doya Doya Moda'da yaşananlar…
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
7 Ağustos puan durumuyla birlikte Doya Doya Moda'da haftanın birincisi Rabia oldu. 1 puanla bilekliği kaybeden Nur, hayal kırıklığı yaşadı.
RABİA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına İmani, Rumeysa, Birben ve Sanaz girdi. En düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Sanaz oldu.
DOYA DOYA MODA SANAZ KİMDİR?
İran yemekleri yapan Sanaz babasıyla uzun zamandır görüşmediğini ve artık onu affettiğini söyledi. Jüri üyeleri ve yarışmacılar duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadılar.
Doya Doya Moda'da Aylin'in yerine gelen yeni yarışmacı Sanaz Shadian oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sanaz Shadian, aslen İranlı ve 28 yaşında. İç mimarlık mezunu olan Sanaz Shadian, kendisine ait bir butiği var, ayırca ticaretle uğraşıyor. Doya Doya Moda'danın 27 Temmuz 2020 tarihinde yarışmaya dahil olan yarışmacı Sanaz, kendisine rakip olarak Birben'i gördüğünü söyledi ve herkesin kendisinden korkması gerektiğini ifade etti. Seçmelerde Gülşah Saraçoğlu'nun dikkatini çeken Sanaz Shadian, "Boyumdan dolayı elbiselerimi güzel taşıyorum. Onun için ayaklarını denk almaya tavsiye ederim." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.