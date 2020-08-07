Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.



UĞURTAN SAYINER EŞİ VE ÇOCUKLARI KİM?



Uğurtan Sayıner 4 evlilik yapıp boşandı. Son eşi Sevim Hanım'dan da İzmit depremi sonrasında boşandı. Uğurtan Sayıner'in Hande ve Tansu adında iki çocuğu var ama görüşmüyorlar. Deprem mağduriyeti sonrasında evsiz kalan ünlü sanatçı bir süre otel odalarında yaşamak zorunda kaldı. Maddi imkansızlığa düşen sanatçı o dönemde, ailesinin onu terkettiği haberleri ile gündeme geldi.



