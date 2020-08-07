Uğurtan Sayıner gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Televizyon ekranlarının unutulmaz dizisi Bizimkiler'de Cemi rolünü üstlenen Uğurtan Sayıner'in hastaneye kaldırıldığı haberleri sevenlerini üzdü. Henüz tanımayanlar ise hayatı hakkında bilgileri merak edip araştırmaya başladı. İşte Uğurtan Sayıner kimdir? Sorusunun yanıtı…
UĞURTAN SAYINER'İN HASTALIĞI NE?
Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, AA muhabirine, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi. 76 yaşındaki Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.
UĞURTAN SAYINER KİMDİR?
Uğurtan Sayıner, 1944 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İktisat fakültesi mezunu olan oyuncu, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.
Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.
UĞURTAN SAYINER EŞİ VE ÇOCUKLARI KİM?
Uğurtan Sayıner 4 evlilik yapıp boşandı. Son eşi Sevim Hanım'dan da İzmit depremi sonrasında boşandı. Uğurtan Sayıner'in Hande ve Tansu adında iki çocuğu var ama görüşmüyorlar. Deprem mağduriyeti sonrasında evsiz kalan ünlü sanatçı bir süre otel odalarında yaşamak zorunda kaldı. Maddi imkansızlığa düşen sanatçı o dönemde, ailesinin onu terkettiği haberleri ile gündeme geldi.