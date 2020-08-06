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    • 06.08.2020 19:01
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    'nın yıldız ismi 'a heyecan katacak! olarak geliyor

    Kanal D ekranlarında bir dönem izleyiciler tarafından keyifle takip edilen dizisinde rol alan ünlü oyuncu dizisinin oyuncu kadrosuna katılıyor. Yalan Dünya'da Tülay karakteriyle çok sevilen İrem Sak, Show TV ekranlarının heyecan dolu yapımı Çukur'da Seren karakterine hayat verecek. Dizinin sıkı takipçileri şimdi Çukur'un önümüzdeki aylarda izleyici karşısına çıkacağı günleri heyecanla bekliyor.

    Yalan Dünya'nın yıldız ismi Çukur'a heyecan katacak!

    Show TV ekranlarında heyecanla izlenen Çukur dizisinin 4. sezonu için merakla bekleyiş sürerken diziye ünlü bir isim katıldı. Bir dönem Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalan Dünya dizisinde Tülay karakteriyle gönüllere taht kuran İrem Sak'ın Çukur dizisine katıldığı öğrenildi. Güzel oyuncu dizide Seren karakterine hayat verecek.

    ÇUKUR'A SEREN OLARAK İNİYOR

    Yalan Dünya'da Tülay karakteriyle çok sevilen İrem Sak, Show TV ekranlarının heyecan dolu yapımı Çukur'da Seren karakterini canlandıracak.

    İREM SAK KİMDİR?

    İrem Sak, 9 Şubat 1986 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Aslen Çerkez kökenlidir. İrem Sak, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem Sak, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

    2010 yılında Şen Yuva dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

    Son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde Müjde karakterine hayat vermişti.

    FİLMOGRAFİSİ

    Sinema

    Dedemin Fişi, 2016, Kader
    Dönerse Senindir, 2016, Defne
    Martı, 2017, Nurgül
    Ölümlü Dünya, 2018, Begüm
    Düğüm Salonu, 2018, Hülya
    Azizler, 2020

    Televizyon

    Şen Yuva, 2010, Şehrazat
    5'er Beşer, 2011, Sinem
    Yalan Dünya, 2012–14 , Tülay
    İnsanlar Alemi, 2012, Sinem
    Güldür Güldür Show, 2015-18, Sinem

    Gülperi, 2018, Kendisi (Konuk Oyuncu)
    Bir Aile Hikayesi , 2019, Müjde
    Jet Sosyete, 2020, Kendisi (Konuk Oyuncu)
    Çukur, 2020, Seren Erdenet
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