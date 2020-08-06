Show TV ekranlarında heyecanla izlenen Çukur dizisinin 4. sezonu için merakla bekleyiş sürerken diziye ünlü bir isim katıldı. Bir dönem Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalan Dünya dizisinde Tülay karakteriyle gönüllere taht kuran İrem Sak'ın Çukur dizisine katıldığı öğrenildi. Güzel oyuncu dizide Seren karakterine hayat verecek.
ÇUKUR'A SEREN OLARAK İNİYOR
Yalan Dünya'da Tülay karakteriyle çok sevilen İrem Sak, Show TV ekranlarının heyecan dolu yapımı Çukur'da Seren karakterini canlandıracak.
İREM SAK KİMDİR?
İrem Sak, 9 Şubat 1986 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Aslen Çerkez kökenlidir. İrem Sak, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem Sak, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.
2010 yılında Şen Yuva dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.
Son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde Müjde karakterine hayat vermişti.
FİLMOGRAFİSİ
Sinema
Dedemin Fişi, 2016, Kader
Dönerse Senindir, 2016, Defne
Martı, 2017, Nurgül
Ölümlü Dünya, 2018, Begüm
Düğüm Salonu, 2018, Hülya
Azizler, 2020
Televizyon
Şen Yuva, 2010, Şehrazat
5'er Beşer, 2011, Sinem
Yalan Dünya, 2012–14 , Tülay
İnsanlar Alemi, 2012, Sinem
Güldür Güldür Show, 2015-18, Sinem
Gülperi, 2018, Kendisi (Konuk Oyuncu)
Bir Aile Hikayesi , 2019, Müjde
Jet Sosyete, 2020, Kendisi (Konuk Oyuncu)
Çukur, 2020, Seren Erdenet