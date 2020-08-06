Show TV ekranlarında heyecanla izlenen Çukur dizisinin 4. sezonu için merakla bekleyiş sürerken diziye ünlü bir isim katıldı. Bir dönem Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalan Dünya dizisinde Tülay karakteriyle gönüllere taht kuran İrem Sak'ın Çukur dizisine katıldığı öğrenildi. Güzel oyuncu dizide Seren karakterine hayat verecek.

ÇUKUR'A SEREN OLARAK İNİYOR

Yalan Dünya'da Tülay karakteriyle çok sevilen İrem Sak, Show TV ekranlarının heyecan dolu yapımı Çukur'da Seren karakterini canlandıracak.