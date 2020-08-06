Cengiz'in Çocukları konusu nedir? Cengiz'in Çocukları oyuncuları kimdir? Televizyonlarda bu akşam yayınlanacak Cengiz'in Çocukları filmi hakkında sinemaseverler araştırma yapmaya başladı. Ekranlarda yer alan filmler merak ediliyor. Cengiz'in Çocukları filmi konusu nedir? Cengiz'in Çocukları oyuncuları kimdir?

CENGİZ'İN ÇOCUKLARI FİLMİ KONUSU

Bölgenin en iyi at binicilerinden olan emekli Bold'un, kendisi gibi cevval olan genç adama binicilik konusunda verdiği dersler anlatılıyor. Yakında düzenlenecek olan at yarışları kendisinin prestiji kadar, öğrencisinin de en iyi jokey olması için ter dökecek.

CENGİZ'İN ÇOCUKLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Brittany Belt

Ankhnyam Ragchaa

Batmend Baast