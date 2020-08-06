Milyonlarca izleyicinin heyecanla takip ettiği La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak edilmeye başlandı. İspanyol yapımı dizinin Nisan ayında yayınlanan 4. sezonunun ardından yeni sezon tarihinin açıklanıp açıklanmadığı akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor. Türkiye'de ve dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip diziyle alakalı La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Netflix'in dizi hakkında yaptığı son yaptığı açıklama ise heyecan yarattı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Netflix'ten bugün dizi hakkında "Kısım 5: Soygun sona eriyor. #LaCasaDePapel" bir paylaşım yapılması izleyicileri heyecanlandırdı. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.