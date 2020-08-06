Milyoner Baba konusu nedir? Milyoner Baba oyuncuları kimdir? Televizyonlarda bu akşam yayınlanacak Milyoner Baba filmi hakkında sinemaseverler araştırma yapmaya başladı. Ekranlarda yer alan filmler merak ediliyor. 2019 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Roman Prygunav oturuyor. Peki, Milyoner Baba filmi konusu nedir? Milyoner Baba oyuncuları kimdir?

MİLYONER BABA FİLMİ KONUSU

Zengin iş adamı Matvey'in iş ortağı hayatını kaybettiği sırada,iş ortağının kızı olduğunu iddia eden bir kadın çıkagelir ve mal varlığının yarısını ister. Matvey bunu kabul etmez fakat aslında onun tüm mal varlığı ölen ortağının üzerinedir çünkü birileri sürekli, tam bir çapkın olan Matvey'in çocuğu olduğunu iddia etmektedir.

Matvey, sonradan ortaya çıkan bu çocuklardan korumak için mal varlığını ortağının üzerine yapmıştır. Durum böyle olunca ortağının kızı onu beş parasız kapının önüne koyar. Matvey de yurt dışındaki bir bankada saklı olan ve mal varlığının tamamının aslında onun olduğunu gösteren belgeyi çalmak için, çocukları olduğunu iddia eden kişilerle iş birliği yapar.

MİLYONER BABA FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Filmin oyuncu kadrosunda Vladimir Mashkov, Alexandra Bortich, Gela Meskhi gibi isimler bulunuyor.