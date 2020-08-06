TV8 akşam kuşağında heyecanla takip edilen Masterchef Türkiye bu yıl yarışmacıları oldukça zorluyor. Her gün bir kişi finalist olma hakkını elde ederek Masterchef Türkiye ana kadrosuna katılıyor. 6 Ağustos bölümünde de el lezzetiyle öne çıkan Masterchef Türkiye Özgül gündem konusu oldu ve hayatı merak edildi. Özgül Coşar hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
ÖZGÜL COŞAR MASTERCHEF ANA KADROYA KATILDI!
MasterChef Türkiye 2020'de 16 yarışmacı seçimi için final turu çarşamba akşamı da devam etti.
MasterChef 16. bölümde, kıyasıya rekabetin sonunda, Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in verdikleri menüyü en başarılı şekilde yapan Özgül Coşar MasterChef gecenin birincisi oldu.
Ormanlı meyveli tart, zeytinyağlı ve vegan menüsünü en iyi şekilde yaparak rakiplerini eleyen Özgül, yarışmacı olmaya hak kazandı
MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?
Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef'e katılmasını kızı teşvik etmiş.
Humus ile birlikte yaprak pirzola servis ettiği ilk turda Mehmet şef ile Somer şefin evet oyları ile sonraki tura geçti.