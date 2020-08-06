MASTERCHEF FURKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?



Dün akşamki bölümde Furkan tartın pişmemesi için "Benlik bir sıkıntı değil. Bu ekipman sıkıntısı" dedi. Bu cevapla sinirlenen Mehmet Şef ise "Burada onca yarışmacı var. Ama sadece sana mı ekipman sıkıntısı var? Her defasında ayrı bir şey bahane buluyorsun. Dışarı çık. Hemen dışarı çık" sözleriyle yarışmacıyı stüdyodan kovdu. Tabağı ise değerlendirmeye alınmadı, diskalifiye söz konusu değil.



MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?



Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.