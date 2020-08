FİNAL TURUNA NASIL GEÇTİ?



Furkan Yalçın üçlü düello turunda Aykan Akçay ve Oktay Uğur ile eşleşti. Peru mutfağından Ceviche yemeği ile yarışan üç isim arasından Furkan Yalçın, final turuna çıkan isim oldu.



MASTERCHEF 2020 ANA KADROSU NASIL BELİRLENİYOR?



MasterChef Türkiye'de final turuna 28 yarışmacı kalmıştı. Bu yarışmacılar, on dörderli iki gruba ayrıldı. Bu gruplarda yer alan yarışmacılar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun klasik bir yemek olacak. Bu yemeği en iyi yapan altı yarışmacı, ikinci oyunda verilen bir ana malzeme ile yaratıcı bir yemek yapacak. Bu oyunu kazanan isim, MasterChef 2020 ana kadrosuna giren yarışmacı olacak. Bu şekilde her gün bir isim seçilecek.