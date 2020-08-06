Masterchef Türkiye bu sene oldukça zorulu ve heyecanlı başladı. TV8'in akşam kuşağında ilgiyle takip edilen Masterchef Türkiye'de en dikkat çeken yarışmacılar arasında Furkan Yalçın yer alıyor. Dün yaşanan tartışma sonucunda stüdyoyu terk etmesi söylenen Masterchef Furkan diskalifiye mi oldu? Masterchef Furkan Yalçın hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik.
MASTERCHEF FURKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Dün akşamki bölümde Furkan tartın pişmemesi için "Benlik bir sıkıntı değil. Bu ekipman sıkıntısı" dedi. Bu cevapla sinirlenen Mehmet Şef ise "Burada onca yarışmacı var. Ama sadece sana mı ekipman sıkıntısı var? Her defasında ayrı bir şey bahane buluyorsun. Dışarı çık. Hemen dışarı çık" sözleriyle yarışmacıyı stüdyodan kovdu. Tabağı ise değerlendirmeye alınmadı, diskalifiye söz konusu değil.
MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?
Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.
FİNAL TURUNA NASIL GEÇTİ?
Furkan Yalçın üçlü düello turunda Aykan Akçay ve Oktay Uğur ile eşleşti. Peru mutfağından Ceviche yemeği ile yarışan üç isim arasından Furkan Yalçın, final turuna çıkan isim oldu.
MASTERCHEF 2020 ANA KADROSU NASIL BELİRLENİYOR?
MasterChef Türkiye'de final turuna 28 yarışmacı kalmıştı. Bu yarışmacılar, on dörderli iki gruba ayrıldı. Bu gruplarda yer alan yarışmacılar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun klasik bir yemek olacak. Bu yemeği en iyi yapan altı yarışmacı, ikinci oyunda verilen bir ana malzeme ile yaratıcı bir yemek yapacak. Bu oyunu kazanan isim, MasterChef 2020 ana kadrosuna giren yarışmacı olacak. Bu şekilde her gün bir isim seçilecek.