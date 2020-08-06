Masterchef Türkiye ana kadrosu belirlenirken gergin anlar da yaşanmaya devam ediyor. Ekipmanların yetersiz olduğunu söyleyen Furkan ile Şef Mehmet Yalçınkaya arasında gergin anlar yaşandı ve şef dışarı çıkmasını söyledi. Sonrasında stüdyoya dönse de Furkan'ın yemeği değerlendirilmeye alınmadı. Dün akşam yemek olarak tart yapıldı ve en iyi kişi seçildi. Peki en iyi tartı yaparak Masterchef Türkiye 3'üncü finalisti kim oldu? İşte merak edilenler…
MASTERCHEF TÜRKİYE 3'ÜNCÜ FİNALİSTİ KİM OLDU?
İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye'nin 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümünde 14 yarışmacı final 4'lüsüne kalmak için mücadele verdi. Bu mücadele sonunda günün final oyununa kalan 4 isimden zeytinyağlı vegan yemeği yapmaları istendi.
Özgül, Berker, Esra, Serhan'ın olduğu 4'lü içerisinde yer alan Özgül yaptığı yemekle şefleri şaşırtarak ana kadronun 3. Yarışmacısı olmaya hak kazandı. 2020 MasterChef'in 16 kişilik ana kadrosu için Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından seçmeler yapılamaya devam edecek.
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.