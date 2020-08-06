Güzel ve başarılı oyuncu İrem Sak sık sık ekranlarda izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen oyuncu İrem Sak bu kez Çukur dizisinde rol alacak haberleri çıktı, peki bu bilgiler doğru mu? İrem Sak'ı Çukur dizisinde mi göreceğiz? Bu haberler üzerine merakla araştırılmaya başlanan İrem Sak kimdir, kaç yaşında gibi daha pek çok sorunun yanıtını derledik