GÖKÇE AKYILDIZ BOŞANDI MI?



Gökçe Akyıldız'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Özyurt ile sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Gökçe Akyıldız'ın boşanma nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan şimdilerde 27 yaşında olan Gökçe Akyıldız'ın Ömer Aslan adında bir de oğlu var. Oğlunun velayetini de alan Gökçe Akyıldız hayatına yeni bir sayfa açtı.



GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Çocukluk döneminde oyunculuğa adım atan Gökçe Akyıldız, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırdı.

Daha sonra STV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer aldı. 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde yer aldı. 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterine hayat verdi.