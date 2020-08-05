Akşam kuşağının sevilen lezzet yarışması Masterchef Türkiye final turu ile oldukça ilgi görüyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Masterchef Türkiye ana kadro yarışmacılarını belirlerken rekabet de en üst seviyede yaşanıyor. Jüri üyelerinin dediği gibi bu yıl çok zorlu bir yarışma izlenecek. Peki dün akşamki bölümde rakiplerini eleyerek 16'a girme şansını elde eden yarışmacı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye finalistleri…