Akşam kuşağının sevilen lezzet yarışması Masterchef Türkiye final turu ile oldukça ilgi görüyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Masterchef Türkiye ana kadro yarışmacılarını belirlerken rekabet de en üst seviyede yaşanıyor. Jüri üyelerinin dediği gibi bu yıl çok zorlu bir yarışma izlenecek. Peki dün akşamki bölümde rakiplerini eleyerek 16'a girme şansını elde eden yarışmacı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye finalistleri…
MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU? (4 AĞUSTOS)
Masterchef'te ilk turda en iyi yemek yapan 6 isim ilk olarak belirlendi. O isimler ise şöyle oldu;
Özgül
Esra
Duygu
Sefa
Berker
Rezzan
6 isim arasında en iyi yemeği çıkaran Duygu ise MasterChef Türkiye'nin ilk 16'sına giren ikinci finalist oldu.
3 AĞUTOS MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?
Final turunda gerçekleşen yarışmada bugün en iyi tabağı ortaya çıkararak son 16 kişilik ana kadroda olan kişi Serhat Doğramacı oldu.
23 Temmuz Perşembe günü MasterChef 2020'de yarışmacılar sufle, 4 peynirli niyokki, pastırmalı humus, asma yaprağında barbun ile yarıştı. üçlü düelloların sonunda Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
24 Temmuz Cuma günü yarışmacılar Fransız soğan çorbası, baklava hamurunda levrek, Steak tartar, fish and cips ile yarıştı. Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.
25 Temmuz Cumartesi akşamı ise ekrana gelen MasterChef 2020 dokuzuncu bölümde adaylar Tikka masala, Ceviche, islim kebabı, künefe, poşe yumurta ile jüri üyelerinin karşısına çıktı. Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın üçlü düelloları kazanarak finale kalan isimler oldu.