Masterchef Türkiye Duygu dün akşamki düelloda en iyi olmayı başardı ve Serhat'tan sonra ikinci finalist olmayı başardı. Yani Masterchef Türkiye ana kadrosunda Duygu Acarsoy'u da göreceğiz. Bu gelişme üzerine izleyiciler Masterchef Türkiye Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtlarını merak ederek araştırmaya başladı.
MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Duygu Acarsoy da finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.
Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.
Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.
Sıcak sebzeli bir yatak üstünde portakallı kapari soslu balık yapan Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye'de Somer şef ve Danilo şeften eve oyu alarak üst tura çıktı.
6 İSİM FİNALİST OLMAK İÇİN YARIŞIYOR
MasterChef'te dün akşam ilk turda en iyi yemeği yapan Özgül, Sefa, Berker, Duygu, Esra ve Rezzan oldu. Bu 6 isim arasında rekabeti kazanıp MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti Duygu oldu.
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.